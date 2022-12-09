Ердоган хоче запропонувати постачати туркменський газ до Європи в обхід РФ, - Bloomberg
Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Ідея полягає в тому, щоб транспортувати газ на судах до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюжок трубопроводів Південного газового коридору, який з'єднує Азербайджан із Європою через Грузію та Туреччину, заявили офіційні особи на умовах анонімності.
Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше, але без особливих успіхів. Але російське вторгнення в Україну та хвильовий ефект на енергетичних ринках відродили багато ідей про маршрути транспортування енергоносіїв, які раніше вважалися малоймовірними.
Згідно зі статистичним оглядом , Туркменістан постачає майже третину газу, що видобувається в Китай, а решта споживається всередині країни і доставляється в Росію. За даними аналітиків, доведені запаси газу Туркменістану становлять майже третину від російських – 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов виступив із різкою критикою російської пропозиції про "газовий союз" за участю центральноазіатської країни, заявивши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставлять під загрозу його національні інтереси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .