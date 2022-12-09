Ердоган хоче запропонувати постачати туркменський газ до Європи в обхід РФ, - Bloomberg

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ідея полягає в тому, щоб транспортувати газ на судах до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюжок трубопроводів Південного газового коридору, який з'єднує Азербайджан із Європою через Грузію та Туреччину, заявили офіційні особи на умовах анонімності.

Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше, але без особливих успіхів. Але російське вторгнення в Україну та хвильовий ефект на енергетичних ринках відродили багато ідей про маршрути транспортування енергоносіїв, які раніше вважалися малоймовірними.