Эрдоган будет в Украине уже на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину. В Украине официально сообщили, что он приедет на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"На этой неделе мы будем принимать президента Турции", - сообщил он.
Ранее Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля.
По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет хорошие отношения с обеими странами.
Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.
В Кремле заявили, что Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского.