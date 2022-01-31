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Эрдоган будет в Украине уже на этой неделе

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину. В Украине официально сообщили, что он приедет на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"На этой неделе мы будем принимать президента Турции", - сообщил он.

Ранее Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля.

По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет хорошие отношения с обеими странами.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.

В Кремле заявили, что Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского.

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УкраинаРеджеп Тайип Эрдоган