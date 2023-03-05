Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, - CNN

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган блокує вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати Путіна, проте цим він може зіграти на руку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, нещодавно Ердоган провів чергові переговори з Путіним. Обговорили питання війни та миру.

17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте турецький президент заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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