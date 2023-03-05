Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать Путина, - CNN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать Путина, однако этим он может сыграть на руку Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, недавно Эрдоган провел очередные переговоры с Путиным. Обсудили вопросы войны и мира.

17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI Кустаа заявили в королевском дворце Швеции, что они единодушно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако турецкий президент заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

В то же время западные СМИ сообщают, что Турция близка решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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