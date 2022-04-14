Эрдоган в ближайшие дни позвонит Путину и Зеленскому, - МИД Турции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haber7.com .

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, если есть возможность добиться прекращения огня, то нужно воспользоваться этим уже сегодня, поскольку чем дольше война будет продолжаться, тем труднее будет даваться перемирия.

По его словам, контакты Эрдогана на уровне лидеров стран продолжатся, а вчера была встреча с украинской делегацией.

"Президент Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины в ближайшие дни", - добавил министр.