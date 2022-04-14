Ердоган найближчими днями зателефонує Путіну і Зеленському, - МЗС Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями зателефонує російському лідеру Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Анкара шукає шляхи врегулювання військового конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haber7.com.
Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якщо є можливість домогтися припинення вогню, то потрібно скористатися цим вже сьогодні, оскільки чим довше війна триватиме, тим важче буде даватися перемир'я.
За його словами, контакти Ердогана на рівні лідерів країн продовжаться, а вчора була зустріч з українською делегацією.
"Президент Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами Росії і України в найближчі дні", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.