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Ердоган найближчими днями зателефонує Путіну і Зеленському, - МЗС Туреччини

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями зателефонує російському лідеру Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Анкара шукає шляхи врегулювання військового конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haber7.com.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якщо є можливість домогтися припинення вогню, то потрібно скористатися цим вже сьогодні, оскільки чим довше війна триватиме, тим важче буде даватися перемир'я.

За його словами, контакти Ердогана на рівні лідерів країн продовжаться, а вчора була зустріч з українською делегацією.

"Президент Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами Росії і України в найближчі дні", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган