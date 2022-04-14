Ердоган найближчими днями зателефонує Путіну і Зеленському, - МЗС Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haber7.com .

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якщо є можливість домогтися припинення вогню, то потрібно скористатися цим вже сьогодні, оскільки чим довше війна триватиме, тим важче буде даватися перемир'я.

За його словами, контакти Ердогана на рівні лідерів країн продовжаться, а вчора була зустріч з українською делегацією.

"Президент Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами Росії і України в найближчі дні", - додав міністр.