Эрдоган в ближайшие дни позвонит Путину и Зеленскому, - МИД Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Анкара ищет пути урегулирования военного конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haber7.com.
Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, если есть возможность добиться прекращения огня, то нужно воспользоваться этим уже сегодня, поскольку чем дольше война будет продолжаться, тем труднее будет даваться перемирия.
По его словам, контакты Эрдогана на уровне лидеров стран продолжатся, а вчера была встреча с украинской делегацией.
"Президент Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины в ближайшие дни", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной.
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