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Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо "зернової угоди" після зустрічі з Путіним

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосить "дуже важливе" повідомлення щодо "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Дуже важливе" повідомлення щодо чорноморської зернової угоди буде оголошено після зустрічі з Путіним", - заявив Ердоган.

Як пише The Guardian, президент Туреччини зазначив, що український експортний коридор зерна є найважливішим питанням його переговорів з Путіним, і що повідомлення після зустрічі буде "дуже важливим кроком".

"Я вважаю, що повідомлення на пресконференції буде дуже важливим кроком, особливо для слаборозвинених країн Африки", - сказав Ердоган.

Зустріч Ердогана та Путіна у Сочі

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, у Сочі проходить зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорять, зокрема, відновлення "зернової угоди".

Також повідомлялося, що Ердоган під час зустрічі з Путіним у Сочі запропонує посередництво у мирних переговорах з Україною.

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Реджеп Тайіп Ердоганзерновий коридор