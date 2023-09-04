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Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении" после встречи с Путиным

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Очень важное" сообщение о черноморском зерновом соглашении будет объявлено после встречи с Путиным", - заявил Эрдоган.

Как пишет The Guardian, президент Турции отметил, что  украинский экспортный коридор зерна является самым важным вопросом его переговоров с Путиным, и что сообщение после встречи будет "очень важным шагом".

"Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - сказал Эрдоган.

Встреча Эрдогана и Путина в Сочи

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудят, в частности, возобновление "зернового соглашения".

Также сообщалось, что Эрдоган в ходе встречи с Путиным в Сочи предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

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Реджеп Тайип Эрдоганзерновой коридор