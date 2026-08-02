Ера гіпермаркетів минає? Як і завдяки чому мінімаркети захоплюють ринок
Останні шість років великі формати практично перестали розвиватися, натомість дрібні "магазини біля дому" та дискаунтери стали головним драйвером зростання галузі.
Про новий тренд ринку продуктового ритейлу читайте більше у статті РБК-Україна "Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють".
Головне:
-
Кількість відкриттів нових торгових FMCG-об'єктів в Україні зросла з 525 у 2022 році до 902 у 2025-му.
-
"Сільпо" і Novus залишаються практично єдиними операторами, які продовжують розвивати великий формат.
-
Експансія великої мережі тепер переважно відбувається через бренди меншого формату – "Фора" і "Траш" у Fozzy, "Мі Маркет" у Novus.
-
Купівля мережі "Коло" підсилила присутність Varus саме в сегменті convenience retail.
-
Регіональні мережі, як-от "Файно Маркет" і "Близенько", утримують сильні позиції у своїх нішах.
Формат "магазин біля дому" став головним бенефіціаром змін останніх років – і воєнних викликів, і трансформації споживчої поведінки українців.
Чому великі формати відступають
Співзасновник профільного порталу All Retail Ігор Гугля пояснив РБК-Україна, що великих форматів бракувало ще до початку війни, а за понад чотири роки бойових дій ситуація лише загострилася.
Сьогодні лише "Сільпо" і Novus продовжують розвиватися у великому форматі, тоді як решта гравців зосереджуються на менших практичних магазинах. Загалом з 2022 по 2025 рік продуктовий ритейл країни у кількісному вимірі зріс на 41,8%.
Дрібний формат як стратегія виживання
Придбання "Варусом" мережі "Коло" – яскравий приклад такого тренду: угода на 254 торгові точки посилить позиції керуючої групи Terwin саме в сегменті convenience retail, особливо в Києві.
Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук зазначає, що підвищена конкуренція змушує бізнес працювати результативніше, тому масового витіснення дрібних гравців очікувати не варто – на їхньому боці залишається близькість до клієнтів та "барометр" попиту, що підтверджує успішний приклад регіональних "Файно Маркет" і "Близенько".
Fozzy Group і Novus намагаються не відставати, розвиваючи "Фору", "Траш" і "Мі Маркет".