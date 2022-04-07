UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, - глава МИД Британии

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собирается сказать своим зарубежным коллегам, что "эпоха взаимодействия с Россией закончилась", и заявить, что соглашение между НАТО и Москвой, в котором говорилось, что обе стороны "не считают друг друга противниками", утратило силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Трасс примет участие в рабочем обеде с коллегами из НАТО в Брюсселе в среду вечером, где она, как ожидается, скажет, что оборонительный альянс должен ужесточить свои ответные меры и не допустить возникновения вакуума в сфере безопасности.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложное утешение. Россия не отступает, а перегруппировывается и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", - вот, что она должна сказать.

Также ожидается, что Трасс подчеркнет важность продолжения вооружения Украины и ужесточения санкций, поскольку Великобритания объявила о дополнительных мерах в этом направлении.

Отметим, что замораживание активов было наложено на Сбербанк, крупнейший банк России, и Московский кредитный банк.

Напомним, США заблокировали работу крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra.

Мы также писали о том, что ЕС разрабатывает санкции на импорт российской нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины