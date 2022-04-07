Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, - глава МИД Британии

Трасс примет участие в рабочем обеде с коллегами из НАТО в Брюсселе в среду вечером, где она, как ожидается, скажет, что оборонительный альянс должен ужесточить свои ответные меры и не допустить возникновения вакуума в сфере безопасности.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложное утешение. Россия не отступает, а перегруппировывается и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", - вот, что она должна сказать.

Также ожидается, что Трасс подчеркнет важность продолжения вооружения Украины и ужесточения санкций, поскольку Великобритания объявила о дополнительных мерах в этом направлении.

Отметим, что замораживание активов было наложено на Сбербанк, крупнейший банк России, и Московский кредитный банк.