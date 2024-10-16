У церкві у Франції знайшли втрачений шедевр епохи Боттічеллі

Через десять років після виявлення картини у церкві Святого Фелікса у долині Луари експерти підтвердили її приналежність до епохи Відродження. Дослідження довели, що це копія шедевра Сандро Боттічеллі, створена в його майстерні на початку XVI ст.

Картина була вперше помічена у 2010 році куратором Національного музею епохи Відродження Маттео Джанезеллі, який звернув увагу на її схожість із роботами знаменитого флорентійського художника. Він припустив, що картина може бути пов'язана з майстернею Боттічеллі, особливо через схожість з його шедевром "Діва Марія, немовля Христос і святий Іоанн Хреститель", написаним між 1490 і 1495 роками. Проте тести Центру досліджень та реставрації музеїв Франції показали, що вона була створена близько 1510 року, невдовзі після оригіналу Боттічеллі.

Експерти вважають, що картина була виконана в студії Боттічеллі і, можливо, сам майстер брав участь у створенні ключових деталей. Особливу увагу приділено особі Діви Марії, написаній з більшою точністю, ніж інші постаті. Ознаки використання техніки яєчної темпери та олійної фарби підтверджують її походження.

Копія буде виставлена поруч із оригіналом на виставці "Боттічеллі: Дві Мадонни в Шамборі", яка пройде в каплиці Шамбора з 19 жовтня 2024 року по 19 січня 2025 року. Після цього вона вирушить до галереї Уффіці у Флоренції, де зберігається оригінал.

Вартість знахідки поки невідома, але іншу роботу зі студії Боттічеллі нещодавно оцінили Sotheby's у суму до 5 мільйонів євро. Це значна сума, але вона все ж таки значно менша, ніж можна було б очікувати за оригінал Боттічеллі. Одну з картин майстра було продано за 84 мільйони євро у 2021 році.

Сандро Боттічеллі, який жив з 1445 по 1510 у Флоренції, був видатним художником епохи Відродження. Він був сучасником Леонардо да Вінчі, та його творчість стала важливим етапом у переході від італійської готики до раннього Відродження. Серед його найвідоміших творів - "Народження Венери", яка вважається однією з найвідоміших картин у Галереї Уффіці.