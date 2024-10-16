В церкви во Франции нашли утерянный шедевр эпохи Боттичелли

Спустя десять лет после обнаружения картины в церкви Святого Феликса в долине Луары, эксперты подтвердили ее принадлежность к эпохе Возрождения. Исследования доказали, что это копия шедевра Сандро Боттичелли, созданная в его мастерской в начале XVI века.

Картина была впервые замечена в 2010 году куратором Национального музея эпохи Возрождения Маттео Джанезелли, который обратил внимание на ее схожесть с работами знаменитого флорентийского художника. Он предположил, что картина может быть связана с мастерской Боттичелли, особенно из-за схожести с его шедевром "Дева Мария, младенец Христос и святой Иоанн Креститель", написанным между 1490 и 1495 годами. Однако тесты Центра исследований и реставрации музеев Франции показали, что она была создана около 1510 года, вскоре после оригинала Боттичелли.

Эксперты считают, что картина была выполнена в студии Боттичелли и возможно, сам мастер участвовал в создании ключевых деталей. Особое внимание уделено лицу Девы Марии, написанному с большей точностью, чем остальные фигуры. Признаки использования техники яичной темперы и масляной краски подтверждают её происхождение.

Копия будет выставлена рядом с оригиналом на выставке "Боттичелли: Две Мадонны в Шамборе", которая пройдет в часовне Шамбора с 19 октября 2024 года по 19 января 2025 года. После этого она отправится в галерею Уффици во Флоренции, где хранится оригинал.

Стоимость находки пока неизвестна,но другая работа из студии Боттичелли недавно была оценена Sotheby's в сумму до 5 миллионов евро. Это значительная сумма, но она все же значительно меньше, чем можно было бы ожидать за оригинал Боттичелли. Одна из картин мастера была продана за 84 миллиона евро в 2021 году.

Сандро Боттичелли, живший с 1445 по 1510 год во Флоренции, был выдающимся художником эпохи Возрождения. Он был современником Леонардо да Винчи, и его творчество стало важным этапом в переходе от итальянской готики к раннему Возрождению. Среди его самых известных произведений - "Рождение Венеры", которая считается одной из самых известных картин в Галерее Уффици.