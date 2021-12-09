Эпизоотический очаг. Часть Луганской области взяли под наблюдение: что произошло

В среду, 8 декабря, в поселке Кабычевка в Марковскойм районе Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа. Там обнаружили большое количество погибшей домашней птицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.
Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место. Они установили, что хозяйка домохозяйства еще 6 декабря обратилась к работникам госпродслужбы. Она рассказала, что на территории ее домовладения начался мор домашней птицы - кур.
Специалисты произвели забор для проведения лабораторного исследования, чтобы узнать причину гибели птицы. По результатам исследования была обнаружена РНК вируса птичьего гриппа.
Таким образом, зона около 1 км от села Кабычевка была определена эпизоотическим очагом. С целью контроля за ситуацией определено 3 км - зону наблюдения в которую входит населенный пункт Кабычевка и 10 км - зона надзора в которую входят поселки Кризское и Веселое.
Эксперты изъяли всю птицу в зоне вспышки. Ее уничтожили путем сжигания, также
проведена дезинфекция территории указанных домовладений.
Напомним, во Франции выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицеферме на севере страны. Эта вспышка последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о том, что вирус снова быстро распространяется.