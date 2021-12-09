RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Епізоотичний осередок. Частину Луганської області взяли під нагляд: що сталося

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 8 грудня, у селищі Кабичівка в Марківському районі Луганської області підтвердили спалах пташиного грипу. Там виявили велику кількість загиблої свійської птиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області Тетяни Погукай у Facebook.

Співробітники слідчо-оперативної групи виїхали на місце. Вони встановили, що господарка домогосподарства ще 6 грудня звернулася до працівників держпродслужби. Вона розповіла, що на території її домоволодіння почався мор свійської птиці - курей.

Фахівці зробили забір для проведення лабораторного дослідження, щоб дізнатися про причину загибелі птиці. За результатами дослідження було виявлено РНК вірусу пташиного грипу.

Таким чином, зона близько 1 км від села Кабичівка була визначена епізоотичним вогнищем. З метою контролю за ситуацією визначено 3 км - зону спостереження до якої входить населений пункт Кабичівка та 10 км - зона нагляду до якої входять селища Кризьке та Веселе.

Експерти вилучили всіх птахів у зоні спалаху. Їх знищили шляхом спалювання, також
проведено дезінфекцію території зазначених домоволодінь.

Фото: на Луганщині зареєстрували спалах пташиного грипу (facebook.com/csomvd)

Нагадаємо, у Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофермі на півночі країни. Цей спалах послідував за декількома спалахами на птахофабриках у Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про те, що вірус знову швидко поширюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грип