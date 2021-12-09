Епізоотичний осередок. Частину Луганської області взяли під нагляд: що сталося

Співробітники слідчо-оперативної групи виїхали на місце. Вони встановили, що господарка домогосподарства ще 6 грудня звернулася до працівників держпродслужби. Вона розповіла, що на території її домоволодіння почався мор свійської птиці - курей.

Фахівці зробили забір для проведення лабораторного дослідження, щоб дізнатися про причину загибелі птиці. За результатами дослідження було виявлено РНК вірусу пташиного грипу.

Таким чином, зона близько 1 км від села Кабичівка була визначена епізоотичним вогнищем. З метою контролю за ситуацією визначено 3 км - зону спостереження до якої входить населений пункт Кабичівка та 10 км - зона нагляду до якої входять селища Кризьке та Веселе.

Експерти вилучили всіх птахів у зоні спалаху. Їх знищили шляхом спалювання, також

проведено дезінфекцію території зазначених домоволодінь.