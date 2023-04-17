В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Маляр
Українські міста Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій. Однак українські військові мужньо боронять їх.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії росіян є марними.
"Генштаб додав ще один напрямок - Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні", - написала Маляр.
Вона зауважила, що ворог збільшив інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів у Бахмуті. Він просто рівняє будівлі та споруди міста з землею.
"Наші оборонці здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові. Дякуємо нашим мужнім і незламним воїнам за стримування просування ворога та його знищення", - підкреслила вона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.
Також ще одним відео поділилась й розвідка. Снайпери ГУР майстерно знищують ворогів один за одним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.