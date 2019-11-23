В море у эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. Об этом сообщил в своем Facebook исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация не является критической.

"Держу на личном контроле ситуацию в Одессе. По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - отметил он.

По словам Фирсова, на данный момент инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

"Из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - сообщил и.о. главы Госэкоинспекции.

По его словам, владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове.

"Также уже есть определенная информация о самом судно. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - написал Фирсов.

Напомним, танкер Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября, мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. В частности, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана ГПСУ.

Как писало РБК-Украина, в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что на месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.