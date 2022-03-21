Общины УПЦ МП во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ
Во Львовской области две церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в подчинение Православной церкви Украины. Речь идет о мужском монастыре во Львове и приходе в Червонограде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовско-Сокальской епархии ПЦУ.
"17 марта митрополит Львовский и Сокальский Димитрий принял в епархиальном управлении настоятеля Свято-Покровского храма города Червонограда протоиерея Игоря Деркача, который вместе с общиной УПЦ МП решили перейти в состав Львовско-Сокальской епархии Православной церкви. Владыка соответствующим распоряжением и приказом удовлетворил прошение отца-настоятеля и громады", - говорится в сообщении.
Через три дня, 20 марта, настоятель Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря Иов Ольшанский, также перешел в подчинение Православной церкви Украины.
Официально об этом еще не объявили, но член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов подтвердил это. Также в сети появилось видео, на котором Ольшанский объяснил свое решение.
Напомним, в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов, целью которых мог быть предстоятель ПЦУ Епифаний.
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