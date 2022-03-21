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Общины УПЦ МП во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ

Новина українською →
Львов, Понедельник 21 марта 2022 03:51
Общины УПЦ МП во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ Фото: Михайловский Златоверхий монастырь (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Во Львовской области две церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в подчинение Православной церкви Украины. Речь идет о мужском монастыре во Львове и приходе в Червонограде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовско-Сокальской епархии ПЦУ.

"17 марта митрополит Львовский и Сокальский Димитрий принял в епархиальном управлении настоятеля Свято-Покровского храма города Червонограда протоиерея Игоря Деркача, который вместе с общиной УПЦ МП решили перейти в состав Львовско-Сокальской епархии Православной церкви. Владыка соответствующим распоряжением и приказом удовлетворил прошение отца-настоятеля и громады", - говорится в сообщении.

Через три дня, 20 марта, настоятель Львовского Свято-Воскресенского Новоафонского мужского монастыря Иов Ольшанский, также перешел в подчинение Православной церкви Украины.

Официально об этом еще не объявили, но член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов подтвердил это. Также в сети появилось видео, на котором Ольшанский объяснил свое решение.

Напомним, в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов, целью которых мог быть предстоятель ПЦУ Епифаний.

Мы также писали о том, что Митрополит Епифаний призвал главу РПЦ Кирилла забрать тела россиян из Украины.

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Львовская область ПЦУ
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