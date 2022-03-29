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Епіфаній заявив, що перейти до ПЦУ готові близько 100 громад

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Вівторок 29 березня 2022 05:38
Епіфаній заявив, що перейти до ПЦУ готові близько 100 громад Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні за останній час понад 50 громад перейшли до ПЦУ. При цьому ще близько 100 громад визначилися і знаходяться в процесі переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в ефірі телемарафону.

"Поступово українці, які перебували в духовній омані досі, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, але і в Центрі, на Сході і на Півдні", - зазначив владика Епіфаній.

Він також додав, що кожен день ПЦУ повідомляють про те, що якась громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

"Згідно із законодавством, кожна громада має право змінити свою юрисдикцію. Тому я закликаю надалі громади Московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - заявив митрополит.

Нагадаємо, громади УПЦ МП у Львові та Червонограді перейшли до ПЦУ.

Раніше в головному храмі ПЦУ знешкодили диверсантів, метою міг бути Епіфаній.

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Єпіфаній ПЦУ
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