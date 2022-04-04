Епифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону антихриста

"Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто до сих пор считает его своим пастырем - откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками!" - написал предстоятель Православной церкви Украины.

По словам Епифания, Кирилл вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело.

"Идеология "русского мира" является тем же, чем есть идеология нацизма. Она оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, поэтому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужденный нацизм, его идеологи и его преступления. Создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники", - подчеркнул митрополит.

Епифаний также отметил, что массовые убийства мирного населения - это признак геноцида. При этом российские солдаты просто уничтожают мирных украинцев.

"Они продолжают то черное, дьявольское дело, которое совершали войска царя Петра, которые вырезали и сожгли Батурин. Они делают то же, что русско-большевистские банды, пролившие реки крови во время так называемого "красного террора". Они - продолжатели преступлений Сталина, продолжатели репрессий и Голодомора-геноцида", - добавил Епифаний.

Глава ПЦУ обратился к международному сообществу немедленно сделать все, что можно, чтобы прекратить уничтожение украинского народа и наказать тирана за его деяния.