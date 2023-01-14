Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Києво-Печерській лаврі: коли саме

За його словами, початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

"Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, настоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав Зоря.

Він зазначив, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Мінкульту, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом", - додав Зоря.

Нагадаємо, що 7 січня митрополит Епіфаній провів історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі, що було першою службою ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.