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Эпифаний во второй раз проведет богослужение в Киево-Печерской лавре: когда именно

Фото: митрополит Эпифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Митрополит ПЦУ Эпифаний во второй раз совершит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Оно состоится 19 января по случаю Крещения Господня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зари в Facebook.

По его словам, начало богослужения запланировано на 9 часов утра.

"Торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, настоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года", - написал Зоря.

Он отметил, что ПЦУ получила должное разрешение от Минкульта, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.

"Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением", - добавил Зоря.

Напомним, что 7 января митрополит Эпифаний провел историческое богослужение в честь Рождества Христова в Успенском соборе, которое было первым для ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

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ПЦУ