Епифаний собирает синод ПЦУ по ситуации с Филаретом

На следующей неделе, 24 мая, пройдет синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Епифаний отметил, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой".

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - добавил предстоятель ПЦУ.

Он также опроверг слухи о том, что у Филарета могут забрать Киевскую кафедру или Владимирский собор.

Напомним, на этой неделе Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен был в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Кроме того, Филарет призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия, а также заявил, что предстоятель ПЦУ не является самостоятельной фигурой.