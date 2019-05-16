Епіфаній збирає синод ПЦУ щодо ситуації з Філаретом

Наступного тижня, 24 травня, відбудеться синод Православної церкви України, на якому розглянуть ситуацію з почесним патріархом Філаретом. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Епіфаній зазначив, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії Філарета. Він також спростував звинувачення почесного патріарха в спробі "відправити його на спокій".

"На Священному синоді будуть розглядатися різні питання, і будуть ухвалені певні рішення, що стосуються нашої єдності. Я, як предстоятель, і Священний синод покликані робити все, щоб в церкві панували єдність і мир", - додав предстоятель ПЦУ.

Він також спростував чутки про те, що у Філарета можуть забрати Київську кафедру або Володимирський собор.

Нагадаємо, цього тижня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

Крім того, Філарет закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, а також заявив, що предстоятель ПЦУ не є самостійною фігурою.