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Епіфаній проводить різдвяну службу: де дивитись

Середа 25 грудня 2024 09:40
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Епіфаній проводить різдвяну службу: де дивитись Більшість українців відзначають Різдво за новим стилем (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві проходить Божественна літургія з нагоди свята Різдва Христового.

РБК-Україна розповідає, де її дивитись.

Що відомо про Божественну літургію та де її дивитись

Божественна літургія з нагоди свята Різдва Христового проходить у столиці України - в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Богослужіння очолює Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

Стежити за Божественною літургією можна онлайн - завдяки відповідній відеотрансляції прес-служби ПЦУ у Facebook.

Зазначимо, що літургія - грецьке слово, яке перекладається як "спільна справа". Це найголовніше, радісне й урочисте Богослужіння Церкви, під час якого звершується Таїнство Євхаристії ("подяки") - на спомин про Хресну Жертву Христа і Його Воскресіння.

Божественна літургія - це своєрідна ікона Воскресіння Христового мовою богослужіння. Тому літургію обов'язково звершують на великі свята.

Різдво в Україні

Різдво Христове (або Різдво Господнє) - одне з найбільших свят у церковному календарі. Цей день у християнстві є днем народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Раніше Різдво в Україні відзначали 7 січня, проте оскільки ПЦУ з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар, всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Тож тепер, за новоюліанським календарем, свято Різдва Христового припадає на 25 грудня. Цього року це середа.

День святого Миколая, Різдво, Водохреще: точні дати за новим календарем

Різдво-2024 за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info)

Варто зазначити, що кожна парафія в Україні може самостійно визначитися з датою святкування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці звикають до нового церковного календаря, кому перехід на нього дався найлегше та чи можна відзначати Різдво двічі.

Тим часом глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав повідомив, що реформа календаря досі повністю не закінчилась, адже є ще одне свято, яке може змінити дату.

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