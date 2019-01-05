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Епіфаній провів першу зустріч з Варфоломієм

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 13:55
Епіфаній провів першу зустріч з Варфоломієм

Зустріч відбулась в резиденції Констанинопольського Патріарха

У Стамбулі, перед підписанням томосу про автокефалію, відбулась перша зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія та предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПЦУ в Twitter.

Повідомляється, що зустріч відбулась в резиденції Константинопольского Патріарха.

Раніше повідомлялось, що Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви УкраїниЦеремонія підписання томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

Також повідомлялось, що сьогодні, 5 січня, вранці українська делегація прибула турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм і у молитві в Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, президента Порошенко.

 

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Новини України ЄпіфанійПЦУ
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