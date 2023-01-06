Епіфаній проведе різдвяну службу в Лаврі: заповідник уклав угоду з ПЦУ

"В другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року. Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП Заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 р. в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як раніше на відео, яке виклали в УПЦ МП, в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявляв, що станом на ранок 5 січня, до нього з цього приводу "не звертались".

Втім, ВВС News Україна взяла у Рудника коментар, в якому він

заперечив повідомлення УПЦ МП, а також розповів і про дозвіл Мінкульту.

"Та розмова на відео відбувалась вчора у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння. Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію", - пояснив Рудник.

Він зазначив, наразі йдеться про разову оренду для богослужіння та додав, що правоохоронці будуть стежити завтра за тим, щоб "подія відбулась без жодних ексцесів".

Згодом і прес-служба Мінкульту підтвердила цю інформацію.

"Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, Заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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