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Эпифаний проведет рождественскую службу в Лавре: заповедник заключил соглашение с ПЦУ

Фото: митрополит Эпифаний (facebook.com/epifaniy)
Автор: Мария Кучерявец

Настоятель Православной церкви Украины Эпифаний проведет рождественскую службу в соборе Киево-Печерской лавры. Заповедник заключил соответствующее соглашение с ПЦУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

"Во второй половине дня 5 января 2023 г. поступило обращение от Управления Киевской Митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 г. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП Заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 г. соответствующее соглашение" , - говорится в сообщении.

При этом, как ранее на видео, выложенном в УПЦ МП, и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявлял, что по состоянию на утро 5 января к нему по этому поводу "не обращались".

Впрочем, BBC News Украина взяла у Рудника комментарий, в котором он
отверг сообщение УПЦ МП, а также рассказал и о разрешении Минкульта.

"Тот разговор на видео проходил вчера в первой половине дня. На тот момент не было распоряжения о богослужении. Но во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", - пояснил Рудник.

Он отметил, что речь идет о разовой аренде для богослужения и добавил, что правоохранители будут следить завтра за тем, чтобы "событие произошло без эксцессов".

Позже и пресс-служба Минкульта подтвердила эту информацию.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, Заповедником было дано разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - заявили в министерстве.

Напомним, ранее настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Более того, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.

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