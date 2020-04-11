Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

Православные верующие Украины должны оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем видеообращении в Facebook.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - заявил он.

Также настоятель ПЦУ отметил, что из-за карантинных ограничений в Украине православные верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако "священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым".

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове на Пасхальные праздники закроют все храмы города. Богослужения в храмах будут проводиться без верующих и транслироваться онлайн.

Кроме того, накануне в МВД объяснили, как будут проводиться богослужения на Пасхальные праздники в период карантина из-за коронавируса в Украине. В частности, правоохранители объяснили, как освятить пасхальные пасхи без нарушения карантинных ограничений.