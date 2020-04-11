Епіфаній закликав вірян залишатися вдома на Великдень

Православні віряни України повинні залишатися вдома на Великодні свята через спалах коронавірусу. Про це заявив настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму відеозверненні в Facebook.

За словами Епіфанія, через пандемію коронавірусу вірянам необхідно подбати про ближніх та залишитися вдома на Великодні свята.

"Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, у самообмеженні через велику турботу до своїх ближніх", - заявив він.

Також настоятель ПЦУ зазначив, що через карантинні обмеження в Україні православні віряни не зможуть зібратися на богослужіння у Вербну неділю, однак "священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч з кожним".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові на Великодні свята закриють всі храми міста. Богослужіння у храмах будуть проводитися без вірян та транслюватимуться онлайн.

Крім того, напередодні в МВС пояснили, як будуть проводитися богослужіння на Великодні свята у період карантину через коронавірус в Україні. Зокрема, правоохоронці пояснили, як освятити великодні пасхи без порушення карантинних обмежень.