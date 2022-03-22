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Епифаний призвал духовенство и общины Московского патриархата перейти в ПЦУ

Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал духовенство и общины Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата перейти в ПЦУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Наш Священный синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной церковью Украины", - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что мужской монастырь во Львове и приход в Червонограде (Львовская область) перешли в ПЦУ.

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