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Епіфаній закликав духовенство і громади Московського патріархату перейти до ПЦУ

Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав духовенство і громади Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату перейти до ПЦУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Наш Священний синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, що знаходяться в юрисдикції Московського патріархату України, послідувати томосу про автокефалію ПЦУ і увійти в канонічне єднання з Православною церквою України", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді (Львівська область) перейшли до ПЦУ.

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