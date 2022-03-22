Епіфаній закликав духовенство і громади Московського патріархату перейти до ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав духовенство і громади Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату перейти до ПЦУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Наш Священний синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, що знаходяться в юрисдикції Московського патріархату України, послідувати томосу про автокефалію ПЦУ і увійти в канонічне єднання з Православною церквою України", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді (Львівська область) перейшли до ПЦУ.
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