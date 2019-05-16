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Епифаний назвал неуместными жалобы Филарета на обман

Новости » Общество    16.05.2019 - 12:29
Епифаний назвал неуместными жалобы Филарета на обман
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний прокомментировал заявления Филарета о том, что его обманули

Жалобы почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета на невыполненные обещания на сегодня являются неуместными. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Епифаний отметил, что лично ничего не обещал Филарету перед объединительным собором 15 декабря 2018 года

"В течение полугода велись переговоры, было много встреч, и выдвигались разные предложения. Я не присутствовал при всех переговорах, но в значительной части из них был. Последняя договоренность 14 декабря была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал - неуместно", - отметил Епифаний.

Напомним, ранее Филарет заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен был в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Кроме того, Филарет призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.

 

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Новости Украины ЕпифанийПЦУ
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