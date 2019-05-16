Епіфаній назвав недоречними скарги Філарета на обман

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній прокоментував заяви Філарета про те, що його обдурили

Скарги почесного патріарха Православної церкви України Філарета на невиконані обіцянки на сьогодні є недоречними. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Епіфаній зазначив, що особисто нічого не обіцяв Філарету перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року

"Протягом півроку велися переговори, було багато зустрічей, і висувалися різні пропозиції. Я не був присутній при всіх переговорах, але у значній частині з них був. Остання домовленість 14 грудня була викладена на папері без моєї присутності. Це була остаточна позиція. Кожен, можливо, думав про своє, але в кінці всі домовленості завершуються чим? Підписанням документів. Тому зараз говорити про те, що хтось комусь десь обіцяв - недоречно", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

Крім того, Філарет закликав Єпіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди.