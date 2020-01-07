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Епіфаній сподівається на швидке визнання ПЦУ з боку ще чотирьох церков

Новини » Політика     07.01.2020 - 11:18
Епіфаній сподівається на швидке визнання ПЦУ з боку ще чотирьох церков
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Помісні церкви продовжать визнання ПЦУ в 2020 році

Православну церкву України (ПЦУ) в 2020 році можуть визнати ще чотири помісні церкви. Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямой" заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

За його словами, в нинішньому році продовжиться процес визнання Православної церкви України.

"Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз. І я вірю, що в наступному році вони повинні приєднатися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Російська православна церква (РПЦ) офіційно розірвала зв'язки з Олександрійським патріархатом через визнання автокефалії ПЦУ. Патріархат Олександрійський і всієї Африки визнав автокефалію української церкви в листопаді 2019 року

Крім олександрійських ієрархів Російська православна церква розірвала зв'язки з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали Православну церкву України. Грецька церква направила лист про визнання ПЦУ, в якому зазначається, що тепер між ними немає перешкод для євхаристійного спілкування.

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