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Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ

Новости » Общество     05.01.2020 - 00:05
Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Число приходов достигает около шести сотен

Из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в состав Православной церкви Украины за год перешло около 600 приходов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Епифаний добавил, что ожидает и в дальнейшем присоединение приходов, которые пожелают войти в состав ПЦУ добровольно.

"Я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но требуется время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал митрополит.

Епифаний также не исключает, что отдельные общины юридически не успели перерегистрировать свои уставы, поскольку вопрос перехода в ПЦУ затрагивает также церковное имущество.

"Де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы... Есть очень много приходов, которые уже готовы к навигации. Они обращались ко мне, но говорят, что хотят еще подождать, пока все наладится... Потому что это касается и имущества", - отметил Епифаний.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений в отношении храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. По его словам, в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.

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