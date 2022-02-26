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"єПідтримка" временно не будет принимать новых заявок, - Федоров

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Суббота 26 февраля 2022 18:03
"єПідтримка" временно не будет принимать новых заявок, - Федоров Фото: "еподдержка" временно не будет принимать новых заявок (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Программа "єПідтримка" временно не будет принимать новые заявки из-за отсутствия связи с реестрами. Наковальню "тысячу" и в дальнейшем можно перечислить украинской армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"С сегодняшнего дня программа поддержки временно не будет принимать новых заявок, поскольку отсутствует связь с реестрами. Украинцы, которые уже оставили заявки, получат средства. Вчера мы запустили возможность перечислить "тысячу" для украинской армии через Portmone в фонд Вернись живым",- пишет Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что группа хакеров Anonymous объявили войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами". Вчера они взломали базу данных Минобороны России.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Дия
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