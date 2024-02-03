UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Епідпоріг перевищено у трьох областях. Кузін розповів, чи можливий карантин в Україні

Фото: Ігор Кузін, головний санлікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

У трьох областях України сьогодні перевищено епідемічний поріг. Але запровадження карантинних заходів поки не прогнозується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Зараз епідпоріг перевищено у 3 областях, йдеться про Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень", - розповів Кузін.

За його словами, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. До квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

"У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо", - пояснив головний санлікар.

Кузін зазначив, що сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується.

"Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки штамів COVID-19 зафіксовано в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусОРВИГрип в Україні