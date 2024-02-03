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Эпидпорог превышен в трех областях. Кузин рассказал, возможен ли карантин в Украине

Фото: Игорь Кузин, главный санврач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В трех областях Украины сегодня превышен эпидемический порог. Но введение карантинных мер пока не прогнозируется.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

"Сейчас эпидпорог превышен в 3 областях, речь идет о Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой области. Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях: Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. В других регионах страны по состоянию на 31 января сохраняется неэпидемический уровень", - рассказал Кузин.

По его словам, из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ именно среди детей до 17 лет. До апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

"В случае усложнения эпидситуации в той или иной общине, областные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право локально прибегнуть к мерам, направленным на снижение риска и распространение эпидемии. Меры могут включать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмены массовых мероприятий до нормализации ситуации и тому подобное", - объяснил главный санврач.

Кузин отметил, что сегодня введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, пока не прогнозируется.

"Такие меры, как карантины или продление каникул, сейчас внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога", - добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине.

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