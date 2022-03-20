Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite

Компания Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite. В частности, компания направит доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Xbox присоединяется к нам в этих усилиях и передает свои чистые доходы от Fortnite в течение этого времени, чтобы мы могли оказать большую помощь жителям Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Fortnite - это самая популярная игра среди молодежи - 400 миллионов людей играют по всему миру.