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Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite

Фото: Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite (flickr.com/sergesegal)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite. Зокрема, компанія направить доходи, отримані з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Xbox приєднується до нас в цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу жителям України", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite - це найпопулярніша гра серед молоді - 400 мільйонів людей грають по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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