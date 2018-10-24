ЄП завтра прийме резолюцію щодо санкцій проти РФ через ескалацію в Азовському морі, - журналіст

Фото: Європарламент (European Parliament)

Відповідну резолюцію підтримали основні політичні групи ЄП

Європарламент завтра, 25 жовтня 2018 року, прийме резолюцію щодо посилення санкцій проти Російської Федерації у разі ескалації конфлікту в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Як зазначив журналіст, відповідну резолюцію підтримали основні політичні групи ЄП.

"Резолюція Європарламенту, підтримана основними політичними групами, і яка буде прийнята завтра, закликає держави-члени ЄС чітко зазначити, що "цільові санкції проти" Росії "будуть посилюватися у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що країни-кандидати на членство в Європейському союзі - Україна, Чорногорія, Албанія і член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія приєдналися до продовження санкцій проти Росії.

Крім того, за словами спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера, Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз на місяць-два".