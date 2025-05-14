Без ентузіазму: як українці ставляться до "мирних" планів США, ЄС та Росії

Готовність українців до перемовин не є тотожною готовності до капітуляції чи до неприйнятних поступок. Українці хочуть миру, але залишаються "червоні лінії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Респонденту зачитувався лише один із трьох варіантів. Йому не говорили, чий це план, оскільки "авторство" може суттєво впливати на сприйняття респондентами.
Умовний план США можуть прийняти 29% респондентів (причому переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них), але більшість - 61% - вважають його категорично неприйнятним.
Помітно більшу прихильність викликає спільний план Європи і України. Так, у цьому випадку 51% українців хоч і без ентузіазму, але можуть підтримати його. Вважають спільний план Європи і України зовсім неприйнятним - 40%.
Абсолютна більшість українців (82%) категорично відкидає план Росії. Лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії.
Умовний план США:
Умовний план Європи і України:
Умовний план Росії:
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, за останні декілька днів значно інтенсифікувався шлях дипломатичних перемовин і ми бачимо пропозиції та контрпропозиції від різних сторін
Разом з цим принциповим моментом є те, що готовність до перемовин не є тотожною готовності до капітуляції чи до неприйнятних поступок.
"Абсолютна більшість українців категорично відкидають вимоги Росії, тобто українці хочуть миру, але не миру на будь-яких умовах. При цьому українці зберігають гнучкість і готові піти навіть на складні компроміси, але знову-таки - лише з дотриманням червоних ліній", - додав він.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.
Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова свідчать, що абсолютна більшість українців проти виконання вимог Володимира Путіна.
За даними опитування КМІС, тиск на Україну з боку США призвів до стрибка рейтингу довіри до президента Володимира Зеленського до 74%.
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