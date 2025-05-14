Без ентузіазму: як українці ставляться до "мирних" планів США, ЄС та Росії

Респонденту зачитувався лише один із трьох варіантів. Йому не говорили, чий це план, оскільки "авторство" може суттєво впливати на сприйняття респондентами.

Умовний план США можуть прийняти 29% респондентів (причому переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них), але більшість - 61% - вважають його категорично неприйнятним.

Помітно більшу прихильність викликає спільний план Європи і України. Так, у цьому випадку 51% українців хоч і без ентузіазму, але можуть підтримати його. Вважають спільний план Європи і України зовсім неприйнятним - 40%.

Абсолютна більшість українців (82%) категорично відкидає план Росії. Лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії.

Умовні плани

Умовний план США:

Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки

Росія зберігає контроль над окупованими територіями

США офіційно визнає Крим частиною Росії

Україна рухається до вступу до ЄС

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США

Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають

Україна рухається до вступу до ЄС

Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії

Умовний план Росії:

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО

Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей

Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них

Україна рухається до вступу до ЄС

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, за останні декілька днів значно інтенсифікувався шлях дипломатичних перемовин і ми бачимо пропозиції та контрпропозиції від різних сторін

Разом з цим принциповим моментом є те, що готовність до перемовин не є тотожною готовності до капітуляції чи до неприйнятних поступок.

"Абсолютна більшість українців категорично відкидають вимоги Росії, тобто українці хочуть миру, але не миру на будь-яких умовах. При цьому українці зберігають гнучкість і готові піти навіть на складні компроміси, але знову-таки - лише з дотриманням червоних ліній", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.