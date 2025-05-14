Без энтузиазма: как украинцы относятся к "мирным" планам США, ЕС и России

Готовность украинцев к переговорам не тождественна готовности к капитуляции или к неприемлемым уступкам. Украинцы хотят мира, но остаются "красные линии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Респонденту зачитывался только один из трех вариантов. Ему не говорили, чей это план, поскольку "авторство" может существенно влиять на восприятие респондентами.
Условный план США могут принять 29% респондентов (причем преимущественно респонденты подчеркивали, что этот вариант является трудным для них), но большинство - 61% - считают его категорически неприемлемым.
Заметно большую благосклонность вызывает совместный план Европы и Украины. Так, в этом случае 51% украинцев хоть и без энтузиазма, но могут поддержать его. Считают совместный план Европы и Украины совсем неприемлемым - 40%.
Абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России. Лишь 10% респондентов могут согласиться на требования России.
Условный план США:
Условный план Европы и Украины:
Условный план России:
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, за последние несколько дней значительно интенсифицировался путь дипломатических переговоров и мы видим предложения и контрпредложения от разных сторон
Вместе с этим принципиальным моментом является то, что готовность к переговорам не является тождественной готовности к капитуляции или к неприемлемым уступкам.
"Абсолютное большинство украинцев категорически отвергают требования России, то есть украинцы хотят мира, но не мира на любых условиях. При этом украинцы сохраняют гибкость и готовы пойти даже на сложные компромиссы, но опять-таки - только с соблюдением красных линий", - добавил он.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.
Напомним, данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что абсолютное большинство украинцев против выполнения требований Владимира Путина.
По данным опроса КМИС, давление на Украину со стороны США привело к скачку рейтинга доверия к президенту Владимиру Зеленскому до 74%.
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