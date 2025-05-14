Без энтузиазма: как украинцы относятся к "мирным" планам США, ЕС и России

Респонденту зачитывался только один из трех вариантов. Ему не говорили, чей это план, поскольку "авторство" может существенно влиять на восприятие респондентами.

Условный план США могут принять 29% респондентов (причем преимущественно респонденты подчеркивали, что этот вариант является трудным для них), но большинство - 61% - считают его категорически неприемлемым.

Заметно большую благосклонность вызывает совместный план Европы и Украины. Так, в этом случае 51% украинцев хоть и без энтузиазма, но могут поддержать его. Считают совместный план Европы и Украины совсем неприемлемым - 40%.

Абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России. Лишь 10% респондентов могут согласиться на требования России.

Условные планы

Условный план США:

Группа европейских государств, но без США, дают Украине гарантии безопасности

Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями

США официально признает Крым частью России

Украина движется к вступлению в ЕС

США и Европа отменяют все санкции против России

Условный план Европы и Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США

Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают

Украина движется к вступлению в ЕС

После установления устойчивого мира США постепенно смягчает свои санкции против России

Условный план России:

Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение

Украина навсегда отказывается от членства в НАТО

Под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вообще вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей

Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них

Украина движется к вступлению в ЕС

США и Европа отменяют все санкции против России

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, за последние несколько дней значительно интенсифицировался путь дипломатических переговоров и мы видим предложения и контрпредложения от разных сторон

Вместе с этим принципиальным моментом является то, что готовность к переговорам не является тождественной готовности к капитуляции или к неприемлемым уступкам.

"Абсолютное большинство украинцев категорически отвергают требования России, то есть украинцы хотят мира, но не мира на любых условиях. При этом украинцы сохраняют гибкость и готовы пойти даже на сложные компромиссы, но опять-таки - только с соблюдением красных линий", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.