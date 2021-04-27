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Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні, - ЗМІ

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 02:41
Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні, - ЗМІ Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. Він обговорить у Києві можливу зустріч президента США Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді.

Повідомляється, що Блінкен буде відправлений в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого самого високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну і цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.

Нагадаємо, у Байдена підтвердили підтримку України, але поки що нічого не говорять про участь у Нормандському форматі. Прес-секретар Білого дому каже, що відповісти на це питання можуть в Держдепартаменті США.

Раніше повідомлялося, що терміни зустрічі Байдена і Путіна ще не затверджені. Про це повідомили в Білому домі.

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