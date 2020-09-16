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Енин: ситуация не позволяет пропустить хасидов из Беларуси

Автор: РБК-Украина

Пограничники не могут пропустить хасидов в Украину, которые собрались на границе со стороны Беларуси. Украинская сторона продолжает проводить разъяснительную работу.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Украине и решения правительства не позволяют пропустить дополнительное количество хасидов.

"В частности, тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с другими коллегами из других ведомств разъяснительную работу. И реакция, в принципе, достаточно адекватная", - добавил Енин.

Напомним, ранее Министр внутренних дел Израиля Арье Дери попросил президента Украины Владимира Зеленского пропустить в страну паломников, которые застряли на границе.

Вчера была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы со стороны паломников. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями еврейской общины и призвал паломников не провоцировать ситуацию на границе.

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