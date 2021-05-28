Енин: позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в июне

Он сообщил, что следующий, третий этап переговоров с Ираном запланирован на 2-3 июня.

Украина рассчитывает получить от Ирана ответы на обсужденный ранее перечень вопросов и надеется, что Ирану " есть чем поделиться"

"Если иранская сторона несколько раз подчеркивает свою готовность к переговорному процессу, то мы искренне надеемся, что им есть чем поделиться и что рассказать", - сказал Енин.

Он сообщил, что работа будет продолжаться в рамках нескольких рабочих групп: военной, правоохранительной, а также в рабочей группе с участием авиационников.

"И мы еще во время первого раунда переговоров сформировали достаточно длительный перечень вопросов. Совсем не всегда это просто, и не с такой скоростью, как бы хотелось, как нам иногда могли пообещать", - добавил Енин.