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Енин: позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в июне

Автор: РБК-Украина

В Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода".

Он сообщил, что следующий, третий этап переговоров с Ираном запланирован на 2-3 июня.

Украина рассчитывает получить от Ирана ответы на обсужденный ранее перечень вопросов и надеется, что Ирану " есть чем поделиться"

"Если иранская сторона несколько раз подчеркивает свою готовность к переговорному процессу, то мы искренне надеемся, что им есть чем поделиться и что рассказать", - сказал Енин.

Он сообщил, что работа будет продолжаться в рамках нескольких рабочих групп: военной, правоохранительной, а также в рабочей группе с участием авиационников.

"И мы еще во время первого раунда переговоров сформировали достаточно длительный перечень вопросов. Совсем не всегда это просто, и не с такой скоростью, как бы хотелось, как нам иногда могли пообещать", - добавил Енин.

Ранее Енин заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.

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