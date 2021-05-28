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Єнін: позиція Ірану по катастрофі МАУ може змінитися після президентських виборів у червні

Автор: РБК-Україна

В Ірані 18 червня пройдуть президентські вибори. Позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня.

Україна розраховує отримати від Ірану відповіді на обговорений раніше перелік питань і сподівається, що Ірану "є чим поділитися"

"Якщо іранська сторона декілька разів наголошує на своїй готовності до переговорного процесу, то ми щиро сподіваємося, що їм є чим поділитися і що нам розказати", - сказав Єнін.

Він повідомив, що робота триватиме в рамках декілької робочих груп: військовій, правоохоронній, а також в робочій групі за участі авіаційників.

"І ми ще під час першого раунду переговорів сформували досить тривалий перелік питань. Зовсім не завжди це просто, і не з такою швидкістю, як би хотілося, як нам інколи могли пообіцяти", - додав Єнін.

Раніше Єнін заявив, що Іран досі не виконав свої обіцянки в рамках розслідування збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Україна не знає ні імен підозрюваних, ні те, що їм інкримінують.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 людей.

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