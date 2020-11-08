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Енин: переговоры по катастрофе МАУ зависят от информации Ирана

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 20:45
Енин: переговоры по катастрофе МАУ зависят от информации Ирана
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дальнейшие переговоры по катастрофе самолета МАУ под Тегераном зависят от того, какую информацию будет передавать иранская сторона. На сегодня точной даты очередного раунда переговоров нет.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает "Радио Свобода".

По его словам, пока не согласована точная дата переговоров.

"В значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19. Безусловно, мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний - направление информации", - отметил Енин.

Он отметил, что если после передачи информации Киев увидит, что пока не о чем говорить, будет целесообразнее подождать.

"Мы с нетерпением ждем информацию, которую пообещал нам предоставить Иран в рамках переговорного процесса, а также завершения технического расследования именно в объективный и беспристрастный способ. Сейчас соответствующая информация ни в Министерство иностранных дел, ни в Офис генерального прокурора с иранской стороны не поступала", - подчеркнул Енин.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны обсудят компенсации по катастрофе МАУ в третьем раунде переговоров.

При этом украинская сторона требует от Ирана полной информации об этой трагедии.

Иран сбил самолет украинкой авиакомпании 8 января 2020 года. После вылета из аэропорта Тегерана гражданский борт сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек.

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