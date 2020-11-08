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Єнін: переговори щодо катастрофи МАУ залежать від інформації Ірану

Київ, Неділя 08 листопада 2020 20:45
Єнін: переговори щодо катастрофи МАУ залежать від інформації Ірану
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Подальші переговори щодо катастрофи літака МАУ під Тегераном залежать від того, яку інформацію буде передавати іранська сторона. На сьогодні точної дати чергового раунду переговорів немає.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Радіо Свобода".

За його словами, поки не погоджено точну дату переговорів.

"Значною мірою це залежатиме як від виконання сторонами домовленостей, досягнутих під час попереднього раунду переговорів, так і від ситуації з пандемією COVID-19. Безумовно, ми чекаємо виконання іранською стороною своїх обіцянок - направлення інформації", - зазначив Єнін.

Він зазначив, що якщо після передачі інформації Київ побачить, що поки немає про що говорити, буде доцільніше почекати.

"Ми з нетерпінням чекаємо інформацію, яку пообіцяв нам надати Іран в рамках переговорного процесу, а також завершення технічного розслідування саме в об'єктивний і неупереджений спосіб. Зараз відповідної інформації ані до Міністерства закордонних справ, ані до Офісу генерального прокурора з іранської сторони не надходило", - підкреслив Єнін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сторони обговорять компенсації щодо катастрофим МАУ у третьому раунді переговорів.

При цьому українська сторона вимагає від Ірану повної інформації про цю трагедію.

Іран збив літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року. Після вильоту з аеропорту Тегерана цивільний борт збили двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб.

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